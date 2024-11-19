Экс-возлюбленная популярного спортсмена посетила свадьбу подруги в прозрачном платье

Инфлюэнсер Джейд Ярбро посетила свадьбу подруги в прозрачном платье

Австралийский инфлюэнсер Джейд Ярбро посетила свадьбу подруги в откровенном образе. Снимки с торжества публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная популярного крикетиста Майкла Кларка стала гостьей церемонии бракосочетания звездного бухгалтера Энтони Белла и Анники Мартин. Знаменитость появилась на публике в платье голубого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее белье. При этом в руках она держала небольшую черную сумку, а в качестве обуви выбрала туфли Chanel.

Известно, что Ярбро несколько лет состояла в отношениях с именитым спортсменом, однако рассталась с ним после того, как

обвинила в измене с его бывшей девушкой, певицей Пип Эдвардс.

Ранее в ноябре непристойный образ популярной блогерши у алтаря вызвал споры в сети.

