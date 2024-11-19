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04:01, 19 ноября 2024Ценности

Экс-возлюбленная популярного спортсмена посетила свадьбу подруги в прозрачном платье

Инфлюэнсер Джейд Ярбро посетила свадьбу подруги в прозрачном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джейд Ярбро

Джейд Ярбро. Фото: @jadeyarbrough

Австралийский инфлюэнсер Джейд Ярбро посетила свадьбу подруги в откровенном образе. Снимки с торжества публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная популярного крикетиста Майкла Кларка стала гостьей церемонии бракосочетания звездного бухгалтера Энтони Белла и Анники Мартин. Знаменитость появилась на публике в платье голубого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее белье. При этом в руках она держала небольшую черную сумку, а в качестве обуви выбрала туфли Chanel.

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Известно, что Ярбро несколько лет состояла в отношениях с именитым спортсменом, однако рассталась с ним после того, как
обвинила в измене с его бывшей девушкой, певицей Пип Эдвардс.

Ранее в ноябре непристойный образ популярной блогерши у алтаря вызвал споры в сети.

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