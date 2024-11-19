Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия

Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед избранным президентом

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед избранным президентом, передает РИА Новости.

«19 ноября текущего года соответствующим решением кабинета министров действующее правительство сложило с себя полномочия перед новоизбранным Олий Мажлисом», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что, согласно указу президента, кабмин продолжит свою деятельность до того, как ведомство будет сформировано в своем новом составе в целях последовательности и преемственности деятельности правительства.

Ранее стало известно, что правящая Либерально-демократическая партия получила большинство на выборах в парламент Узбекистана. Выборы прошли 27 октября. Правящее политическое движение в Узбекистане получило 42,7 процента голосов избирателей.