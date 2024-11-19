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14:16, 19 ноября 2024Бывший СССР

Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия

Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед избранным президентом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед избранным президентом, передает РИА Новости.

«19 ноября текущего года соответствующим решением кабинета министров действующее правительство сложило с себя полномочия перед новоизбранным Олий Мажлисом», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что, согласно указу президента, кабмин продолжит свою деятельность до того, как ведомство будет сформировано в своем новом составе в целях последовательности и преемственности деятельности правительства.

Ранее стало известно, что правящая Либерально-демократическая партия получила большинство на выборах в парламент Узбекистана. Выборы прошли 27 октября. Правящее политическое движение в Узбекистане получило 42,7 процента голосов избирателей.

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