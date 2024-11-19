Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море в ноябре

ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в ноябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» выйдет на испытания в море до конца ноября. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«В ближайшие дни крейсер отойдет от стенки "Севмаша" Объединенной судостроительной корпорации и на несколько дней выйдет в море на испытания, при этом будут задействованы вспомогательные двигательные устройства», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш». В ходе модернизации крейсер получит пусковые установки комплекса 3С14, которые позволят использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее источник ТАСС сообщил, что физический пуск двух реакторов ТАРКР «Адмирал Нахимов» состоится до конца 2024 года. Также до конца года планируют выполнить размагничивание корабля без его выхода в море.