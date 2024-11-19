Культовая актриса отреагировала на мем со своим участием

Николь Кидман раскрыла правду о меме с празднованием развода c Томом Крузом

Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.

По словам артистки, ее реакция на завирусившихся фото 2001 года никак не связана с отношениями с Крузом. 57-летняя звезда культовых фильмов заявила, что кадры были сняты на площадке одного из проектов, в которых Николь участвовала.

«Это неправда, это была не настоящая я, это была сцена из фильма. Это не было реальной жизнью. Я помню этот образ!» — объяснила Николь Кидман.

Ранее стало известно, что актриса поделилась мыслями о загробном мире, о котором стала много думать после ухода ее родителей.