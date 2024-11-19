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09:34, 19 ноября 2024Россия

Мигранты штурмовали отдел полиции в российском городе ради одной цели

E1.ru: мигранты штурмовали отдел полиции в Екатеринбурге ради дактилоскопии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Кировском районе Екатеринбурга мигранты штурмовали отдел полиции ради одной цели — иностранцы пытались занять очередь на дактилоскопию. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном видеоролике видна толпа иностранных граждан. Люди выстроились перед железными воротами в российском городе. Когда сотрудница миграционного центра открыла ворота, ее едва не сбили с ног.

Как утверждает Е1.ru, все произошло у миграционного учреждения на улице Сулимова. Жители соседних домов признались, что наблюдают подобную картину постоянно.

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек. Тут давка! И это платно», — поделился один из местных.

Ранее сообщалось, что мигрант забрал почти два миллиона рублей накоплений у 37-летней жительницы Москвы ради игры на ставках. Когда все вскрылось, мужчина захотел отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

ЖЗЛ
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