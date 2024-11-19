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12:57, 19 ноября 2024Россия

На Мамаевом кургане в Волгограде откроют центр легализации мигрантов

На Мамаевом кургане в Волгограде сделают центр легализации мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Мамаевом кургане в Волгограде откроют центр легализации мигрантов. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

На опубликованной фотографии видно здание с надписью «Паспортно-визовый сервис МВД России».

Обратившиеся в редакцию издания горожане возмутились тем, что миграционный центр появится на месте, связанным с героическим прошлым Волгограда. «Обидно за город получается», — отметил один из них.

Ранее в том же здании располагался батутный центр и автосалон BМW.

Ранее к уголовной ответственности привлекли 39-летнего Марселя (Расула) Ахияретдинова, который призвал закрыть «срамные места» памятнику «Родина-мать» в Волгограде. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы.

ЖЗЛ
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