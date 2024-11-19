На Мамаевом кургане в Волгограде откроют центр легализации мигрантов. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».
На опубликованной фотографии видно здание с надписью «Паспортно-визовый сервис МВД России».
Обратившиеся в редакцию издания горожане возмутились тем, что миграционный центр появится на месте, связанным с героическим прошлым Волгограда. «Обидно за город получается», — отметил один из них.
Ранее в том же здании располагался батутный центр и автосалон BМW.
Ранее к уголовной ответственности привлекли 39-летнего Марселя (Расула) Ахияретдинова, который призвал закрыть «срамные места» памятнику «Родина-мать» в Волгограде. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы.