На Украине признали продвижение ВС России в районе Курахово

«Страна.ua»: до окружения ВСУ южнее Курахово осталось меньше 5 километров

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский аналитический проект Deep State.

«Меньше 5 километров осталось до окружения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») южнее Курахово», — говорится в публикации.

Ранее о продвижении российских войск у Курахово заявлял председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, армия России наступает в районе Елизаветовки, Трудового и Ильинки.

Ситуацию в районе Курахово также прокомментировал пленный офицер ВСУ Александр Долматов. Он отметил, что на данном участке фронта украинские военнослужащие деморализованы из-за больших потерь.