Journal of Natural History: обнаружен новый вид тарантулов

Исследователи из Университета Масарика в Чехии и Кубинского зоологического общества обнаружили новый вид тарантула под названием Trichopelma grande на западе Кубы. Этот крупный и уникальный представитель рода Trichopelma был описан в статье, опубликованной в Journal of Natural History.

Новый вид выделяется своими размерами и обильными длинными волосками на ногах, что придает им вид перьевой метелки. Такие особенности обычно характерны для древесных тарантулов, но Trichopelma grande ведет наземный образ жизни, обитая в норах на земле, что соответствует поведению, типичному для этого рода.

Для изучения нового вида ученые применили метод секвенирования ДНК. Были проанализированы 1348 локусов ультраконсервативных элементов (UCE), что позволило получить высококачественные данные. Эти данные были затем сравнены с информацией о 27 других родах терафозид, чтобы определить родственные связи нового вида.

Полученные результаты показали, что Trichopelma grande имеет близкое родство с видом Trichopelma laselva из Коста-Рики, что подтвердило правильность его размещения в роде Trichopelma. Помимо генетических данных, исследователи изучили морфологические особенности нового вида, что позволило лучше понять его уникальные черты.

Одной из таких особенностей является четкий рисунок на брюшке паука: пятна и полосы разного оттенка создают яркий узор, что отличает этот вид от других представителей рода. Верх тела покрыт густыми каштаново-коричневыми волосками по краям, тогда как центр остается гладким и темным.

Новый вид был обнаружен в пределах национального парка Виньялес на западе Кубы. Ограниченный ареал обитания и редкость находок вызывают беспокойство по поводу сохранения Trichopelma grande, так как он может быть уязвим перед изменениями окружающей среды.