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12:05, 19 ноября 2024Россия

В России объяснили необходимость обновления ядерной доктрины

Депутат Чепа объяснил обновление ядерной доктрины защитой интересов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Обновление ядерной доктрины России направлено на защиту интересов страны, заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил необходимость пересмотра основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Обновленная ядерная доктрина говорит о позиции России в новых современных условиях. Естественно, мы готовы участвовать в любых переговорах на всех континентах, что бы где ни происходило. Но мы должны защищать свои интересы и свою безопасность», — сообщил Чепа.

Обновление ядерной доктрины направлено на защиту наших интересов

Алексей Чепапервый зампред Комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом говорится на официальном портале правовых актов.

Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

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