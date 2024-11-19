В России объяснили необходимость обновления ядерной доктрины

Депутат Чепа объяснил обновление ядерной доктрины защитой интересов России

Обновление ядерной доктрины России направлено на защиту интересов страны, заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил необходимость пересмотра основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Обновленная ядерная доктрина говорит о позиции России в новых современных условиях. Естественно, мы готовы участвовать в любых переговорах на всех континентах, что бы где ни происходило. Но мы должны защищать свои интересы и свою безопасность», — сообщил Чепа.

Обновление ядерной доктрины направлено на защиту наших интересов Алексей Чепа первый зампред Комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом говорится на официальном портале правовых актов.

Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.