Российское село после паводка захватили мыши

Пострадавшее от паводка оренбургское село захватили мыши

В Оренбургской области вслед за паводком на село обрушилась другая беда — нашествие вредителей. О ситуации в селе пишет местный портал «Южный Урал».

Прошедшее в мае наводнение стало рекордным для региона. В селе Южный Урал, оказавшемся в эпицентре чрезвычайной ситуации, вода в подвалах домов стояла еще три месяца после паводка. По подсчетам властей, в населенном пункте от потопа пострадал 721 частный дом. Всем собственникам удалось получить компенсации — в данный момент жителям села перечисляют индексационную доплату на капремонт. Восстановительные работы по большей части здесь завершились: были капитально отремонтированы линии электропередач, газопровод и водозаборная система.

Однако после того, как отступила вода, село облюбовали мыши. Грызуны захватили подворья на улицах Южной, Цветочной и Малой Кольцевой — именно те районы, на которых сильнее всего отыгралась стихия. Прежде местные жители с мышами не сталкивались. По-видимому, половодьем размыло почву, и вредителям стало легче рыть ходы.

В сентябре сообщалось, что подвалы некоторых домов в Орске остаются затопленными спустя пять месяцев после паводка. По данным администрации, на тот момент к отопительному сезону были готовы 78 процентов жилых домов города. Большую проблему для вступления в осенне-зимний период, по словам врио мэра, представляют грунтовые воды и подпоры канализации.