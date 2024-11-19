Основатель «Красного & Белого» раскрыл причину трезвости россиян

Создатель «Красного & Белого» Студенников: Россия стала трезвой страной

Россия стала трезвой страной на фоне работы торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Об этом заявил основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников, передает РБК.

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — подчеркнул бизнесмен.

Он рассказал, что сам родом из города Бакал в Челябинской области, где местные жители часто лежали прямо на улицах в состоянии сильного алкогольного опьянения. По слова Студенникова, на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась — больше подобных случаев в городе не наблюдается.

Ранее создатель сети «Красное & Белое» также высказался насчет судьбы бизнеса. В качестве наглядного примера он привел одну историю из жизни Александра Македонского.