Популярный в России комик описал пребывание в Европе словами «непонятно где живу»

Популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, переехавший в Европу, поиронизировал о жизни за границей. На эту тему он высказался в выпуске шоу «Локал Live», доступном на YouTube.
На выступлении в Варшаве Комиссаренко рассказал, что комик Идрак Мирзализаде предложил ему создать клуб. Комиссаренко сказал, что готов будет поддержать проект финансово, однако заниматься деятельностью клуба он не сможет.
«Потому что я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — заявил юморист, говоря о жизни в Европе.
Ранее Комиссаренко поиронизировал над своими визами в США и Великобританию. Он заявил, что считает комичными типы виз талантов в Соединенные Штаты.
До этого комик признался в тоске по родине. Он рассказал, что скучает по Белоруссии.