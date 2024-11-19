Популярный в России комик описал пребывание в Европе словами «непонятно где живу»

Комик Слава Комиссаренко заявил, что живет в Европе непонятно где

Популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, переехавший в Европу, поиронизировал о жизни за границей. На эту тему он высказался в выпуске шоу «Локал Live», доступном на YouTube.

На выступлении в Варшаве Комиссаренко рассказал, что комик Идрак Мирзализаде предложил ему создать клуб. Комиссаренко сказал, что готов будет поддержать проект финансово, однако заниматься деятельностью клуба он не сможет.

«Потому что я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — заявил юморист, говоря о жизни в Европе.

Ранее Комиссаренко поиронизировал над своими визами в США и Великобританию. Он заявил, что считает комичными типы виз талантов в Соединенные Штаты.

До этого комик признался в тоске по родине. Он рассказал, что скучает по Белоруссии.