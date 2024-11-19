Появились подробности о разыскиваемой в российском городе девочке в хиджабе

E1.ru: разыскиваемую в Екатеринбурге девочку в хиджабе нашли у подруги

Разыскиваемую в Екатеринбурге 14-летнюю девочку в хиджабе нашли у подруги. Такие подробности появились у портала E1.ru.

По данным издания, к поискам несовершеннолетней в российском городе привлекли сотрудников правоохранительных органов.

«По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено», — пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

О пропаже девочки стало известно утром 19 ноября.

До этого в Свердловской области обнаружили пропавшую 12-летнюю девочку из села Мостовское в поле с пробитой головой и сломанной рукой. Российские медики тогда назвали состояние несовершеннолетней крайне тяжелым.