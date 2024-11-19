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11:48, 19 ноября 2024Наука и техника

«Прогресс МС-27» освободит место на МКС для «Прогресса МС-29»

«Роскосмос»: «Прогресс МС-27» освободит место на МКС для «Прогресса МС-29»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» освободит место на Международной космической станции (МКС) для нового «Прогресса МС-29». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Прямая трансляция отстыковки «Прогресса МС-27» от российского сегмента МКС начнется во вторник в 15:30 мск.

По данным ТАСС, отсоединение корабля от модуля «Поиск» запланировано примерно на 15:53, около 19:11 корабль начнет сход с околоземной орбиты. Большая часть «Прогресса МС-27» сгорит в плотных слоях атмосферы, часть его упадет и затонет в одном из несудоходных районов Тихого океана.

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Ранее ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29» установили на стартовом столе 31-й площадки космодрома Байконур. Пуск ракеты с кораблем запланирован на 21 ноября.

30 мая ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» стартовала к МКС. Стыковка корабля со станцией состоялась 1 июня.

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