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16:47, 19 ноября 2024Ценности

Прохор Шаляпин похвастался роскошной шубой из крокодила и джинсами за 100 тысяч рублей

Прохор Шаляпин похвастался джинсами бренда Amiri за 100 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ШМОТ | Звездный гардероб / YouTube

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин похвастался роскошными предметами гардероба. Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Шмот | Звездный гардероб».

40-летний исполнитель признался, что любит яркие наряды, намеренно отказываясь от одежды черного цвета. Знаменитость также показал ведущей дорогие вещи, в том числе джинсы люксового бренда Amiri за тысячу долларов (100 тысяч рублей) и шубу из натурального меха и кожи крокодила, которую он получил в подарок.

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«Мне очень всегда всех жалко. Но при этом в натуральном мехе очень тепло. В шубе я могу поехать на гастроли и на север. Там мне ничего не угрожает, потому что это действительно теплое произведение искусства от крымской меховой фабрики. На мне смотрится просто фантастически! Я получаюсь сразу шикарный барин», — говорит артист.

Ранее в ноябре Прохор Шаляпин оценил стиль российских звезд словами «папуасы в блестках».

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