Певец Прохор Шаляпин рассказал, что покупал вещи на московском рынке

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин высказался о шопинге на рынке. Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Шмот | Звездный гардероб».

40-летний артист рассказал, что любил обновлять гардероб в универмаге Macy's в США, пока у него была открыта виза. «Сейчас виза закончилась — все. Не проберешься в Америку. Я не брезгую там и на рынок зайти», — признался исполнитель.

По словам Шаляпина, он также не против посетить московский рынок «Садовод», чтобы купить новые вещи. «На "Дубровке" бывал, потому что живу недалеко. Некоторые стесняются. Ну, Дубровка, и что?! Я произведение искусства и должен выглядеть прекрасно. И если я одену что-то с Дубровки, да плевать мне на всех!» — подытожил музыкант.

Ранее в ноябре Прохор Шаляпин оценил стиль российских звезд словами «папуасы в блестках».