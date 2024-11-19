Оценено влияние протестов в Абхазии на желание россиян посетить страну

Эксперт Горин: продажи туров в Абхазию на лето на фоне протестов сократились

Продажи туров в Абхазию на фоне происходящих в стране протестов существенно сократились, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Влияние внутриполитической ситуации на желание россиян посетить страну специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«На текущие даты и на Новый год отмен крайне мало, а вот на следующий летний сезон продажи существенно сократились. Если ситуация не стабилизируется, то это прежде всего существенные потери для туристической отрасли Абхазии. Потому что Абхазия всегда входила в одно из самых топовых направлений», — сообщил Горин.

Текущие протестные движения напрямую сказываются на бронировании на летний сезон Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Протесты в Абхазии продолжаются с 11 ноября. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявлял, что действия сторонников оппозиции содержат попытки захвата власти в стране. Он также уличил Запад в финансировании ряда неправительственных организаций республики на протяжении нескольких лет.

