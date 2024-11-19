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11:41, 19 ноября 2024Россия

Путин обозначил основания для ядерного сдерживания другого государства

Основанием для ядерного сдерживания станет помощь ресурсами в агрессии против РФ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Основанием для ядерного сдерживания другого государства станет предоставление его территории и ресурсов для агрессии против России. Это следует из текста указа об утверждении «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на сайте Кремля.

Из документа также следует, что ядерное оружие может быть применено при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности России или Белоруссии.

19 ноября Путин обновил ядерную доктрину России, которую предложил изменить в сентябре. В новом документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя документ, подчеркнул, что текст «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» должен стать предметом глубокого анализа.

ЖЗЛ
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