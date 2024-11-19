Россиянин напился в аэропорту и угодил в полицию

Мужчина напился в Кольцово, оскорбил работников авиакомпании и угодил в полицию

Россиянин напился в екатеринбургском аэропорту Кольцово, оскорбил работников авиакомпании и угодил в полицию. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Инцидент произошел 17 ноября с летевшим в Москву 35-летним жителем Электростали. По данным ведомства, пассажир распивал алкоголь в одном из кафе авиагавани, а затем направился на посадку.

Представитель перевозчика отказал россиянину в перелете, поскольку он был явно пьян: мужчина шатался, говорил невнятно и пах алкоголем. «В ответ на замечание мужчина начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью», — говорится в заявлении.

На место вызвали правоохранителей, которые увезли дебошира в отделение. Отмечается, что нарушитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения после задержания.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Теперь ему грозит штраф.

Ранее в Великобритании пошел под суд турист, который устроил дебош на борту самолета. 33-летний Харрисон Тилсон возвращался на родину с испанского острова Майорка, выпил в аэропорту перед посадкой, а затем продолжил заказывать алкоголь на борту самолета.

