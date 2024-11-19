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12:47, 19 ноября 2024Россия

Россиянина госпитализировали с разорванной почкой после драки

В Петербурге 23-летнего юношу госпитализировали с разорванной почкой после драки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 23-летнего юношу госпитализировали с разорванной почкой после драки на улице Рубинштейна, передает 78.ru.

По данным издания, конфликт произошел накануне у дома №24. Россиянина доставили больницу с разрывом левой почки, его состояние медики назвали тяжелым.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Хулиганов объявили в розыск.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавший вступился за девушку, которую ударили по лицу.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Подольска вытолкнул из окна девятого этажа избитого им друга.

ЖЗЛ
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