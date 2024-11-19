Российский боец раскрыл подробности о сдерживании наступления ВСУ под Курском

КП: российский боец две недели сдерживал наступление ВСУ под Курском

Российский боец с позывным Пономарь две недели сдерживал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Подробности о боях военный рассказал газете «Комсомольская правда».

Как пишет издание, трем группам российских военных была поставлена задача перекрыть украинским солдатам путь вглубь российской территории. Бои велись в Глушковском районе во время попытки ВСУ прорваться к селу Веселому. «Предполагалось, что с двух сторон меня прикрывают, я стою посередине, ничего опасного в принципе в этом нет. И мы ожидали противника со стороны границы», — вспомнил Пономарь.

По его словам, они с сослуживцами только успели обустроить старый блиндаж, как началось движение вражеской техники: танков и двух бронемашин. Военнослужащий рассказал, как попытался остановить их одноразовыми гранатометными выстрелами, но эти боеприпасы «танки не брали». «Я понял, что в нашем маленьком блиндаже мы вчетвером не выживем, и сказал саперам, чтобы они уходили в тыл», — отметил он.

После этого в блиндаже осталось двое военных. По словам Пономаря, его спасли наставления отца, офицера спецназа в отставке. «Он мне говорил: "Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили". Отец меня учил упираться до талого», — добавил военный.

Как рассказал боец, в итоге ему удалось подбить из гранатомета один броневик — техника загорелась, украинскому солдату спасти не удалось. При этом и сам Пономарь получил ранение — осколками ему пробило губу, выбило зуб и срезало кусок мяса на плече.

Украинский танк также перебил антенну, поэтому с российским военным не могли выйти на связь. Пономарь ее починил и доложил командиру, что ранен. На подмогу десантникам отправили еще двоих бойцов. Началась оборона позиций.

Как рассказал Пономарь, когда ВСУ подтянули резервы, вместо советских Т-64 и «Казаков» появились «Леопарды» и шведские БМП. На помощь десантникам пришли дроноводы, которые обрушивали камикадзе на колонны.

Пономарь получил серьезное ранение руки от сброса дрона. От командира он получил приказ эвакуироваться в тыл. «Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили там дыру. И отбили у оппонентов желание там кататься», — заключил российский военный.

Ранее российские военные рассказали, что выжили благодаря мине, которая разорвалась под их боевой машиной пехоты. Они пояснили, что от взрыва мины вырвало люки боевой машины и, очнувшись после потери сознания, им удалось выбраться наружу.