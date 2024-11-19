Штурм Новоалексеевки в ДНР российскими бойцами сняли на видео

Минобороны показало видео штурм Новоалексеевки в ДНР российскими военными

Минобороны показало видео штурма российскими бойцами Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Видно, как военные из группировки войск «Центр» при поддержке бронегруппы заходят в лесополосы. Также показаны моменты боевых действий в черте населенного пункта.

Российские войска взяли Новоалексеевку под контроль 18 ноября. В этот же день ВС РФ удалось нанести поражение четырем украинским бригадам. В результате за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 500 бойцов, бронетранспортер М113, американскую гаубицу М-777, польскую артиллерийскую установку Krab и две противотанковые пушки «Рапира»