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06:44, 19 ноября 2024Бывший СССР

Штурм Новоалексеевки в ДНР российскими бойцами сняли на видео

Минобороны показало видео штурм Новоалексеевки в ДНР российскими военными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Минобороны показало видео штурма российскими бойцами Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Видно, как военные из группировки войск «Центр» при поддержке бронегруппы заходят в лесополосы. Также показаны моменты боевых действий в черте населенного пункта.

Российские войска взяли Новоалексеевку под контроль 18 ноября. В этот же день ВС РФ удалось нанести поражение четырем украинским бригадам. В результате за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 500 бойцов, бронетранспортер М113, американскую гаубицу М-777, польскую артиллерийскую установку Krab и две противотанковые пушки «Рапира»

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