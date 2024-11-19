Сотрудники ДПС задержали пьяного российского оперативника за рулем служебной машины

В Петербурге сотрудники ДПС задержали своего коллегу за пьяную аварию

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС задержали пьяного оперативника за рулем служебной машины. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, рано утром на территорию апарт-отеля Docklands въехала Toyota Camry, при этом водитель сначала снес шлагбаум, а потом и вовсе заснул за рулем. Охрана не смогла его разбудить и вызвала наряд ДПС.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в салоне спящим своего коллегу, который являлся оперативным сотрудником, автомобиль оказался служебным. Со слов задержанного, он выпил уже после ДТП со шлагбаумом. После этого он был уволен со службы и получил административный протокол.

Ранее сообщалось, что устроивших гонки с сотрудниками ДПС и вынудивших их открыть огонь арестовали в Краснодаре.