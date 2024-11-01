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18:05, 1 ноября 2024Силовые структуры

Устроивших гонки с сотрудниками ДПС и вынудивших их открыть огонь арестовали

В Краснодаре участников автогонки с сотрудниками ДПС арестовали на 15 суток
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «23 МВД»

В Краснодаре Советский районный суд арестовал на 15 суток участников автогонок с сотрудниками ДПС, которые вынудили правоохранителей открыть огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель и пассажиры автомобиля марки Mazda признаны виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции, в том числе в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

По данным правоохранителей, экипаж ДПС начал преследование иномарки, после того как водитель не отреагировал на неоднократные требования об остановке, совершая опасные маневры с выездом на встречную полосу. Затем на Бородинской улице водитель столкнулся с тремя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров попытался убежать, но его задержали. В результате госавтоинспектор выстрелил вверх, а затем произвел несколько прицельных выстрелов по колесам машины, в результате чего злоумышленников удалось остановить. Задержанные — 22-летний житель Анадыря и еще двое пассажиров. У всех троих имелись признаки опьянения. При задержании они оказали полицейским сопротивление.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому края Александр Рунов сообщил, что в результате применения табельного оружия никто не пострадал.

По информации РИА Новости, водителя-нарушителя зовут Владислав Автонасов, а двух пассажирах — Владислав Корот и студент из Чада Адел Керим Дионид.

Ранее сообщалось, что в Дагестане два брата не смогли разъехаться на дороге и устроили стрельбу.

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