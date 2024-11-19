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14:02, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

Shot: промзона на севере Купянска зачищена и находится под контролем ВС России
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль часть районов на севере Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, под контролем российских военных находится промзона, она полностью зачищена. Также стало известно, что украинские подразделения, в состав которых были включены иностранные наемники и мобилизованные, безуспешно пытались отбить у ВС России занятые в Купянске позиции.

«В ходе штурма города ВС РФ расширили территорию своего контроля на 3,5 километра. Наши бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»). Российские артиллеристы также уничтожили танк Т-64, САУ Krab, «Богдана», два артиллерийских орудия, а также до семи миномётных расчетов», — говорится в публикации.

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