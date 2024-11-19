Стало известно об обнаружении допинга у 15-летней российской фигуристки

СЭ: у 15-летней российской фигуристки Надежды Понтелеенко обнаружили допинг

В организме 15-летней российской фигуристки Надежды Понтелеенко обнаружили допинг. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу» (СЭ) от источников.

Вещество, найденное у спортсменки, не называется. Уточняется, что положительная проба была взята на первенстве России в Казани в апреле.

После тех соревнований Понтелеенко не участвовала в турнирах. В августе фигуристка рассказала, что пропустит сезон из-за проблем с сердцем.

Понтелеенко тренируется в группе Олега Татаурова. Она является бронзовым призером юниорского чемпионата России.