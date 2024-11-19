Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 19 ноября 2024Наука и техника

В США начали воровать iPhone прямо из посылок

CNET: в США начали воровать посылки с iPhone с помощью трек-номеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В США выросло количество краж iPhone во время доставки смартфонов покупателю. Об этом сообщает издание CNET.

Журналисты медиа отметили, что в 2024 году в Соединенных Штатах злоумышленники похитили посылок на сумму 12 миллиардов долларов, проблема затронула 58 миллионов американцев. По словам специалистов, воры начали чаще похищать дорогую технику непосредственно перед ее вручением покупателю.

В материале говорится, что выросло количество краж iPhone. При этом злоумышленники нашли новый способ — они находят трек-номер посылки, отслеживают ее через интернет и приходят забирать товар в тот момент, когда курьер оказывается у дома покупателя.

По словам журналистов, чаще всего таким образом похищают iPhone, приобретенные у оператора AT&T. Эта компания используют курьерскую службу FedEx, трек-номера посылок которой часто сливают или перепродают в сети мошенники. Также FedEx не требует обязательного присутствия получателя — курьер имеет право положить посылку на порог дома и уйти без подтверждения.

Журналисты CNET настоятельно рекомендовали пользователям лично встречать курьеров с дорогостоящими отправлениями. Также они посоветовали установить специальный ящик для посылок, предметы из которого невозможно достать без ключа.

Ранее журналисты издания 404 Media заявили, что компания Apple могла усложнить взлом iPhone с помощью принудительной перезагрузки. Выяснилось, что при отключении от сотовой сети телефон может выключиться, что затрудняет его разблокировку посторонними.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Полковник дал оценку потерям ВСУ с начала спецоперации

      Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия

      Очередная семья россиян лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте

      В Кремле ответили на вопрос о военных из КНДР в России

      Стало известно об отмене концерта Дианы Арбениной в российском городе

      Сына принцессы арестовали за изнасилование

      Мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше