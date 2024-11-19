Трамп провел встречу с главой крупной криптовалютной платформы

WSJ: Трамп провел встречу с главой криптовалютной платформы Coinbase Армстронгом

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, темой обсуждения стали возможные назначения в новой администрации. В настоящее время Трамп активно работает над формированием правительства.

WSJ отметила, что ранее Трамп был скептически настроен к криптовалютам, однако в последнее время стал их ярым сторонником. В июле текущего года он заявлял, что намерен превратить США в «криптостолицу планеты».

Ранее Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства. Он назначил 12 министров за 12 дней.