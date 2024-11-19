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01:44, 19 ноября 2024Мир

В Боливии назвали разрешение на удары по России «подливанием бензина в огонь»

Президент Боливии: разрешать Украине бить по РФ — это подливать бензин в огонь
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Filipe Bispo / dpa / Global Look Press

Боливия выступает за мирное решение конфликта на Украине и не поддерживает «подливание бензина в огонь». Об этом заявил боливийский президент Луис Арсе на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

«Мы всегда призывали к диалогу для разрешения таких проблем, худшее, что можно сделать, — это подливать бензин в огонь. Ситуация между Россией и Украиной деликатная, и призывать к отправке ракет или другого смертельного оружия против того или иного народа никогда не будет поддержано правительством Боливии», — сказал глава государства.

Арсе подчеркнул, что лучшим решением является «не отправка ракет, а отправка переговорщиков», поскольку только таким способом можно решить украинский конфликт мирно.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией. «Что может произойти дальше в случае ударов ATACMS вглубь России? НАТО формально окажется в состоянии войны с Россией», — написала она.

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