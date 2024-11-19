В Европе на создание космического корабля Nyx привлекли 160 миллионов долларов

The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов на грузовой корабль Nyx

Европейская компания The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов частных инвестиций на создание транспортного грузового корабля Nyx. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Инвесторами стартапа выступили, в частности, венчурные фонды Balderton Capital, Plural, French Tech Souveraineté и DeepTech & Climate Fonds. «Их миссия — сделать исследование космоса более доступным и устойчивым — обещает открыть беспрецедентные возможности не только для Европы, но и для будущего человечества в космосе», — сказал партнер Balderton Capital Дэвид Тевенон.

Выделенные средства пойдут на создание околоземной версии корабля Nyx Earth, способного доставлять на околоземную орбиту до четырех тонн грузов, а обратно на Землю — до трех тонн.

В середине 2025 года The Exploration Company планирует запустить на ракете Falcon 9 миссию Possible, в ходе которой капсула с 300 килограммами полезной нагрузки пробудет на околоземной орбите около трех часов, после чего приводнится у берегов Гавайев.

В июне издание сообщило, что The Exploration Company завершила кампанию огневых испытаний второго прототипа двигателя Huracan, который получит окололунная версия космического грузового корабля Nyx.