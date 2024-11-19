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09:02, 19 ноября 2024Наука и техника

В Европе на создание космического корабля Nyx привлекли 160 миллионов долларов

The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов на грузовой корабль Nyx
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: The Exploration Company

Европейская компания The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов частных инвестиций на создание транспортного грузового корабля Nyx. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Инвесторами стартапа выступили, в частности, венчурные фонды Balderton Capital, Plural, French Tech Souveraineté и DeepTech & Climate Fonds. «Их миссия — сделать исследование космоса более доступным и устойчивым — обещает открыть беспрецедентные возможности не только для Европы, но и для будущего человечества в космосе», — сказал партнер Balderton Capital Дэвид Тевенон.

Выделенные средства пойдут на создание околоземной версии корабля Nyx Earth, способного доставлять на околоземную орбиту до четырех тонн грузов, а обратно на Землю — до трех тонн.

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В середине 2025 года The Exploration Company планирует запустить на ракете Falcon 9 миссию Possible, в ходе которой капсула с 300 килограммами полезной нагрузки пробудет на околоземной орбите около трех часов, после чего приводнится у берегов Гавайев.

В июне издание сообщило, что The Exploration Company завершила кампанию огневых испытаний второго прототипа двигателя Huracan, который получит окололунная версия космического грузового корабля Nyx.

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