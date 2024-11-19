В Москве простились с Владимиром Левкиным

В Москве прошли похороны солиста группы «На-На» Владимира Левкина

В Москве прошли похороны звезды группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом сообщает корреспондент агентства «РИА Новости».

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом пришли родные и коллеги. Среди тех, кто отправил Левкина в последний путь были заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, участник группы «Корни» Александр Бердников, а также другие участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

Также сообщается, что венки, среди прочих, прислали Музей Победы, фонды «Гуманитарный мир», «Линия жизни», «Подари солнечный свет», программа «Малахов», а также крупные продюсерские центры.

Ранее стало известно, что музыканты группы «На-На» рассказали о последних днях жизни своего коллеги.