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15:18, 19 ноября 2024Культура

В Москве простились с Владимиром Левкиным

В Москве прошли похороны солиста группы «На-На» Владимира Левкина
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве прошли похороны звезды группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом сообщает корреспондент агентства «РИА Новости».

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище. Проститься с артистом пришли родные и коллеги. Среди тех, кто отправил Левкина в последний путь были заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, участник группы «Корни» Александр Бердников, а также другие участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

Также сообщается, что венки, среди прочих, прислали Музей Победы, фонды «Гуманитарный мир», «Линия жизни», «Подари солнечный свет», программа «Малахов», а также крупные продюсерские центры.

Ранее стало известно, что музыканты группы «На-На» рассказали о последних днях жизни своего коллеги.

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