В США рассказали об отношении Пентагона к новому витку эскалации конфликта на Украине

Пентагон: эскалация конфликта на Украине не предвещает начала мировой войны

Новый виток эскалации конфликта на Украине не является предвестником начала третьей мировой войны. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

«Я бы так не сказала. Это не та характеристика, которой оценивают (сейчас украинский конфликт) в этом здании (в Пентагоне)», — уточнила она. Так она ответила на вопрос журналистов, считают ли в Пентагоне предвестником начала третьей мировой войны текущие события украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. При этом накануне в Пентагоне сообщили российским СМИ, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения.

В свою очередь, Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Ранее утверждалось, что Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.