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06:02, 19 ноября 2024Россия

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

В Дзержинске начался серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Дзержинске Нижегородской области начался серийный выпуск мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от разнообразных угроз. Об этом говорится в публикации на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что модули могут применяться для защиты российских граждан от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиоактивного загрязнения местности.

По словам спасателей, данное событие стало результатом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее ВНИИ ГОЧС и научно-производственная фирма ИНКРАМ создали модульный комплекс «Периметр», контролирующий радиацию вне убежищ гражданской обороны и уничтожающий поступающие в них вирусы и бактерии.

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