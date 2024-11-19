В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

В Дзержинске начался серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва

В Дзержинске Нижегородской области начался серийный выпуск мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от разнообразных угроз. Об этом говорится в публикации на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что модули могут применяться для защиты российских граждан от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиоактивного загрязнения местности.

По словам спасателей, данное событие стало результатом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее ВНИИ ГОЧС и научно-производственная фирма ИНКРАМ создали модульный комплекс «Периметр», контролирующий радиацию вне убежищ гражданской обороны и уничтожающий поступающие в них вирусы и бактерии.

