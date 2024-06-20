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19:36, 20 июня 2024Наука и техника

Российский «Периметр» проконтролирует радиацию вне убежищ и уничтожит вирусы

В России создали комплекс «Периметр», контролирующий радиацию вне убежищ

Фото: ВНИИ ГОЧС

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственная фирма ИНКРАМ создали модульный комплекс «Периметр», контролирующий радиацию вне убежищ гражданской обороны и уничтожающий поступающие в них вирусы и бактерии. Об этом сообщает институт.

«В большинстве случаев такие измерения сейчас проводятся вручную. В представленном комплексе все делается в автоматическом режиме. Его работа подчинена одной главной цели — обеспечить максимально безопасное пребывание укрываемых в защитном сооружении», — заявил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов.

По словам разработчиков, комплекс по внешнему периметру отслеживает ряд физических и химических показателей, в частности, уровень гамма-излучения и наличие в атмосфере отравляющих веществ. Комплекс оснащен блоком биозащиты, способным уничтожать поступающие в защитные сооружения убежищ вирусы и бактерии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщило, что россиянам могут предоставить модульные мобильные убежища, предназначенные, в частности, для защиты от ядерного оружия.

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      Иван Потапов
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