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18:11, 19 ноября 2024Россия

В России школьница выпила пиво и попала в больницу

В Калининградской области школьница выпила пиво, ее увезли в больницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России школьница попала в больницу после употребления пива. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Восьмиклассница выпивала вместе с друзьями на улице. Вскоре девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали.

Сейчас самочувствие пострадавшей улучшилось. Полиция устанавливает, кто продал подросткам алкоголь.

Издание указывает, что школьникам могли продать пиво в ларьке на Зеленой улице. Несколькими днями ранее там отравилась пивом студентка.

Ранее в Москве около полусотни учащихся одной из школ отравились водой из кулера. Администрация закрыла учебное заведение на карантин.

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