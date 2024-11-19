В России школьница выпила пиво и попала в больницу

В России школьница попала в больницу после употребления пива. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
Восьмиклассница выпивала вместе с друзьями на улице. Вскоре девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали.
Сейчас самочувствие пострадавшей улучшилось. Полиция устанавливает, кто продал подросткам алкоголь.
Издание указывает, что школьникам могли продать пиво в ларьке на Зеленой улице. Несколькими днями ранее там отравилась пивом студентка.
Ранее в Москве около полусотни учащихся одной из школ отравились водой из кулера. Администрация закрыла учебное заведение на карантин.