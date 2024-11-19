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08:51, 19 ноября 2024Экономика

В России сократилась выдача кредиток

НБКИ: выдача кредитных карт в России упала почти на 22 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре 2024 года в России выдача кредитных карт упала на 21,9 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его информации, во втором месяце осени в РФ выдали 1,58 миллиона кредиток, хотя в январе речь шла о 2,03 миллиона. Октябрьские показатели оказались минимальными с начала года. По сравнению с сентябрем количество данного вида банковских карт упало почти на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября суммарное число выданных в России кредитных карт сократилось на 16 процентов в сравнении с августом, до 1,75 миллиона единиц.

В первых числах октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий банкам увеличивать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика.

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