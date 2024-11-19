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18:26, 19 ноября 2024Россия

В российском регионе ввели новые ограничения для мигрантов

В Сахалинской области увеличили стоимость патентов для трудовых мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Сахалинской области ввели новые ограничения для трудовых мигрантов — речь идет об увеличении стоимости патентов для иностранных специалистов. Соответствующий закон приняла областная дума.

Согласно принятому документу, в 2025 году планируется увеличить стоимость патента сразу на 20 процентов — до 10 770,29 рубля.

«По своей сути стоимость патента — это налог на доходы иностранных граждан от осуществления трудовой деятельности. В 2025 году такой налог у трудовых мигрантов будет приравнен к налогу, который платят квалифицированные российские специалисты», — обосновала принятое решение руководитель Агентства по труду и занятости населения российского региона Татьяна Бабич.

В областном правительстве уточнили, что решение приняли в целях «сокращения притока неквалифицированной иностранной рабочей силы».

Ранее в Сахалинской области мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах. Иностранцам, в частности, нельзя будет работать водителями, охранниками и курьерами.

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