В российской гимназии пятиклассницу раздели догола

Ura.ru: в гимназии в Екатеринбурге пятиклассницы раздели догола девочку

В Екатеринбурге пятиклассницы в гимназии №8 догола раздели одноклассницу и угрожали ей расправой. Об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник отметил, что свои действия юные россиянки фиксировали на видео. После издевательств они разослали ролик другим учащимся.

Девочка подверглась массовой травле, при этом руководство гимназии пыталось замять скандал.

«Некоторые ученики параллельных классов глумятся в коридорах школы над пострадавшей девочкой. Ситуация вопиющая», — пояснил источник.

Как пишет Ura.ru, главу гимназии Наталью Швидко вызвали в городскую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда.