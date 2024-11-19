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09:18, 19 ноября 2024Мир

В США прошел марш неонацистов со свастиками

CNN: в США неонацисты устроили марш с флагами с изображением свастики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

В США группа неонацистов устроила марш с флагами с изображением свастики. Об этом сообщает CNN.

«Группа неонацистов прошла маршем в Колумбусе, штат Огайо, размахивая флагами со свастикой и выкрикивая расистские и антисемитские оскорбления», — говорится в материале.

Участники марша скрыли свои лица с помощью масок. Местные и государственные власти осудили акцию и назвали ее проявлением ненависти.

Ранее немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком раскритиковал президента США Джо Байдена, который осуждает неонацистов в США, но продолжает поставки американского оружия на Украину.

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