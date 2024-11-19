«Общественное»: взрыв прогремел в Харькове днем 19 ноября

Взрыв прогремел в Харькове днем 19 ноября. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 14:13 по московскому времени во вторник, 19 ноября. Факт взрыва подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его информации, взрыв прогремел в Киевском районе города.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о повреждении больницы в Запорожье из-за работы украинских средств ПВО. По словам политика, системы ПВО пытались перехватить над городом летящие к военным целям российские дроны «Герань».