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14:23, 19 ноября 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Харькове

«Общественное»: взрыв прогремел в Харькове днем 19 ноября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

Взрыв прогремел в Харькове днем 19 ноября. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 14:13 по московскому времени во вторник, 19 ноября. Факт взрыва подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его информации, взрыв прогремел в Киевском районе города.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о повреждении больницы в Запорожье из-за работы украинских средств ПВО. По словам политика, системы ПВО пытались перехватить над городом летящие к военным целям российские дроны «Герань».

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