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01:43, 19 ноября 2024Мир

Захарова указала на неистребимую тягу к гетто у Германии

Захарова: Европа переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неистребимую тягу к гетто у Германии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала слова начальника полиции Берлина Барбары Селвик, посоветовавшей евреям и лицам нетрадиционной ориентации избегать мест в городе, где живут «люди арабского происхождения», «симпатизирующие террористическим группировкам». «На остальных, видимо, берлинской полиции наплевать, как и в целом на безопасность германской столицы», — отметила Захарова.

Дипломат также добавила, что, исходя из слов Селвик, полиция Берлина осведомлена о наличии в городе «компактного проживания "террористических группировок" и уверена, что берлинцы знают их точную локацию, поэтому смогут благополучно обходить нехорошие места». «Проходят столетия, меняются технологии, «развитая Европа» переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», — заключила Захарова.

Ранее исследования Агентства ЕС по основным правам показали, что многие евреи в Европейском союзе (ЕС) скрывают свое происхождение из-за опасений за собственную безопасность.

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