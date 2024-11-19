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11:36, 19 ноября 2024Россия

Замглавы администрации Шебекино решил уйти на СВО

Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачев решил уйти на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Первый замглавы администрации города Шебекино Белгородской области Андрей Ноздрачев решил уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, заявивший, что он узнал о намерениях чиновника недавно.

Ноздрачев работает в Шебекино с 2019 года. Решение он объяснил желанием «защищать свой дом и своих детей».

Губернатор отметил, что чиновник пойдет в зону СВО добровольцем. Возможно, это указывает на то, что Ноздрачев будет проходить службу в одном из добровольческих подразделений.

Ранее белгородские чиновники, ушедшие на СВО, «вернулись в мирную жизнь», как описал это Гладков. Речь идет о глава Губкинского района Михаиле Лобазнове и руководителе Красногвардейского района Галине Руденко.

ЖЗЛ
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