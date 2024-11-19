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18:37, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил разрешение на удары по территории России

Зеленский подтвердил разрешение Украине на удары вглубь территории России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Украина действительно получила разрешения от лидеров стран Запада на удары вглубь территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ», — добавил политик.

Зеленский подтвердил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сообщения о разрешении на удары по объектам на территории России. По его словам, западные лидеры действительно предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на атаки.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения об ударах с помощью ракет ATACMS по Брянской области. По его словам, Киев располагает различными вооружениями для ударов вглубь территории России.

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