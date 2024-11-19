Зеленский подтвердил разрешение на удары по территории России

Зеленский подтвердил разрешение Украине на удары вглубь территории России

Украина действительно получила разрешения от лидеров стран Запада на удары вглубь территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ», — добавил политик.

Зеленский подтвердил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сообщения о разрешении на удары по объектам на территории России. По его словам, западные лидеры действительно предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на атаки.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения об ударах с помощью ракет ATACMS по Брянской области. По его словам, Киев располагает различными вооружениями для ударов вглубь территории России.