Жителей домов без центрального отопления научили согреваться

«ВсеИнструменты.ру»: обогреть дом без центрального отопления поможет пенопласт

Обогреть частный дом, не подключенный к центральному отоплению, поможет внешнее утепление с помощью пенопласта и других материалов. Об этом рассказал эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, передают «Известия».

По его словам, помимо пенопласта можно использовать тепофол, минеральную вату, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и эковату. Перед началом работ важно проверить стены на наличие дефектов и плесени. Соколов добавил, что установка теплоизоляционных панелей позволит снизить теплопотери.

«После установки утеплителя лучше использовать декоративную штукатурку, сайдинг или другие материалы для защиты утеплителя от внешних воздействий. Также термографическая съемка поможет выявить возможные проблемы с теплопотерями», — отметил эксперт. Он добавил, что для более эффективного удержания тепла нужно утеплить крышу и установить вентиляционные клапаны.

При покупке обогревательной техники специалист рекомендовал учитывать площадь и планировку жилья. Так, для больших и многоуровневых домов лучше подойдет комбинированный вариант, включающий несколько видов отопления. Стоит учесть и климат — в холодных регионах эффективнее окажутся более мощные системы. Снизить расход энергии в холодное время года помогут качественная теплоизоляция, термостаты и альтернативные источники энергии.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, как сэкономить на отоплении. По его словам, теплый пол может стать полноценной заменой радиатору, при этом водяной обойдется дешевле электрического.