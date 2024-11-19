Звезда «Интернов» заявил о потере интереса к съемкам

Звезда сериала «Интерны» Вадим Демчог рассказал, что потерял интерес к съемкам

Актер Вадим Демчог, известный ролью в сериале «Интерны» и озвучанием главного героя мультипликационного шоу «Mr.Freeman», признался, что потерял интерес к кино и сериалам. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru»

По словам артиста, на сегодняшний день его интересует работа в театре и проведение тренингов.

«Мне не интересна эта тема сейчас. Меня полностью захватило то, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, а также тема тренингов», — признался Демчог.

Ранее сообщалось, что актер «Интернов» Александр Ильин был срочно госпитализирован, и ему провели операцию. Однако позже сам он опроверг эти новости.