Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 20 ноября 2024Россия

33-летний россиянин вернулся из ночного клуба с контузией глаза

78.ru: в Петербурге мужчина вернулся из ночного клуба с контузией глаза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 33-летний мужчина вернулся из ночного клуба с контузией глаза и множественными переломами. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, россиянин после отдыха обратился в офтальмологический травмпункт. У мужчины диагностировали контузию придаточного аппарата, перелом нижней стенки орбиты, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Врачи приняли решение о госпитализации пациента. Оперативники выяснили, что за несколько часов до визита горожанина избил незнакомец в клубе.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя города Балаково Саратовской области избили около входа в ночной клуб. Мужчина утверждает, что клиенты заведения напали на него из-за позиции по спецоперации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      Обломки сбитого американским истребителем НЛО увезла полиция

      Пережившая сердечный приступ в 32 года женщина рассказала о его симптомах

      Задержанный ФСБ гражданин Германии оборудовал тайник для компонентов бомбы на кладбище

      В США назвали возможные сроки окончания запасов ракет ATACMS у Киева

      Гуф захотел дать сольный концерт с электронным браслетом на ноге

      33-летний россиянин вернулся из ночного клуба с контузией глаза

      Производство шин в России выросло

      Бывший мэр российского города после ранения на СВО стал фигурантом дела о коррупции

      Звезда «Блестящих» рассказала о дорогих подарках мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше