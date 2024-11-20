33-летний россиянин вернулся из ночного клуба с контузией глаза

В Санкт-Петербурге 33-летний мужчина вернулся из ночного клуба с контузией глаза и множественными переломами. Об этом стало известно 78.ru.
По сведениям телеканала, россиянин после отдыха обратился в офтальмологический травмпункт. У мужчины диагностировали контузию придаточного аппарата, перелом нижней стенки орбиты, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Врачи приняли решение о госпитализации пациента. Оперативники выяснили, что за несколько часов до визита горожанина избил незнакомец в клубе.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жителя города Балаково Саратовской области избили около входа в ночной клуб. Мужчина утверждает, что клиенты заведения напали на него из-за позиции по спецоперации.