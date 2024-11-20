Губернатор Шапша: беспилотник уничтожили над Калужской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось уничтожить над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он пояснил, что устройство ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). По сведениям Шапши, в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор напомнил, что граждане находят обломки дронов раньше оперативных служб.

«Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — написал Шапша.

Ранее стало известно, что шесть беспилотников были уничтожены над территорией Самарской области. Тогда информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.