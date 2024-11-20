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11:57, 20 ноября 2024Силовые структуры

Двое подростков с ножом напали на россиян и получили сроки в колонии

В Новосибирске два подростка получили до 9,5 лет колонии за убийство мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске двое подростков получили сроки в колонии за нападение с ножом на горожан и расправу над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Фигурантам 14 и 17 лет. Они признаны виновными по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство»), части 2 и части 4 статьи 162 («Разбой») и по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Так, 14-летний подросток получил 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Второй 17-летний фигурант был осужден на два года в колонии общего режима.

Как установил суд, одно преступление произошло в конце октября. Тогда подростки совершили хулиганские действия в отношении мужчины. Второе и третье преступления произошли 8 ноября 2023 года. Сначала 14-летний подсудимый и его друг более младшего возраста на одной из улиц Октябрьского района города напали с ножом на прохожего. От полученных ранений мужчина не выжил. После этого к злоумышленникам присоединился еще один подросток, и уже втроем они напали на другого мужчину. Подростки угрожали ему металлическим предметом и похитили его имущество, а затем скрылись.

Ранее сообщалось, что в Омской области молодой человек напал на 38-летнюю женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину.

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