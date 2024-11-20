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14:36, 20 ноября 2024Из жизни

«Еноты-нацисты» Геринга захватили город и покалечили нескольких жителей

В Германии пожаловались на миллионы «енотов-нацистов» Геринга
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pete Nuij / Unsplash

В Германии жители города Кассель, земля Гессен, пожаловалась на «енотов-нацистов», которые захватили город и стали нападать на жителей. Об этом пишет Daily Express.

Считается, что еноты распространились в районе Касселя в 1930-е годы по воле министра авиации и имперского егеря Германии Германа Геринга. Согласно легенде, ближайший сообщник Гитлера решил «внести разнообразие в животный мир страны» и распорядился выпустить две пары енотов из Северной Америки в лес недалеко от города.

По данным специалистов, сейчас в Германии живет порядка двух миллионов енотов. В районе Касселя их столкновения с людьми стали особенно частыми. В частности, некоторое время назад фермер обнаружил енота в своем курятнике, попытался выгнать его и получил серьезное ранение руки. В другом случае женщина обнаружила енота среди чистого белья, он набросился на нее и сильно покалечил. В результате у немки развился сепсис из-за попавшей в раны инфекции.

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Многие эксперты не верят, что Геринг виноват в распространении енотов в Германии, однако признают, что они быстро размножаются и стали большой проблемой. Биологи напоминают, что одна самка может произвести на свет до семи-восьми детенышей. При этом, обитающие рядом с жильем еноты легко находят пищу на многочисленных помойках.

Некоторые немцы считают, что употребление енотов в пищу может решить проблему их избыточной популяции. В частности, предприниматель Майкл Рейсс стал первопроходцем в этой отрасли и добился успеха со своими блюдами из мяса енотов. Мужчина ставит на животных ловушки и добывает до 10 особей за ночь. Продажа мяса приносит ему до трех тысяч евро в неделю (порядка 320 тысяч рублей). На вкус мясо енотов, по словам тех, кто его пробовал, похоже на «нечто среднее между свининой и олениной».

В Европейском союзе (ЕС) этих зверей включили в список опасных инвазивных видов еще в 2016 году. С тех пор енотов нельзя держать дома, торговать ими или ввозить на территорию ЕС. Также их отстрелом занимаются охотники.

Ранее жительница американского города штата Вашингтон позвонила в службу спасения после того, как десятки голодных енотов захватили участок около ее дома. Женщина много лет подкармливала зверьков, но в какой-то момент их пришло слишком много.

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