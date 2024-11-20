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16:13, 20 ноября 2024Наука и техника

«Калашников» сообщил о выполнении контракта на поставки АК-12 образца 2023 года

«Калашников»: контракт на поставки АК-12 образца 2023 года выполнен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Государственный контракт 2024 года на поставки автоматов АК-12 образца 2023-го выполнен в полном объеме. Об этом в Telegram сообщил концерн «Калашников».

Отмечается, что в 2023-м в конструкцию автомата были внесены изменения, учитывающие замечания участников специальной военной операции. В частности, автомат получил возможность установки дополнительного оборудования.

«Своевременное выполнение обязательств перед государством — стратегическая задача», — заявил президент концерна Алан Лушников.

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Ранее в «Калашникове» сообщили о планах выпустить на гражданский рынок крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018 года.

В августе концерн рассказал, что автомат Калашникова образца 2023 года приняли на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России.

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